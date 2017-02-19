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    Иракские силовики освободили два населенных пункта в пригороде Западного Мосула

    Деревни Эль-Азба и Эль-Лазака перешли под контроль правительственных сил

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Правительственные силы Ирака вернули контроль над двумя населенными пунктами и центральной электростанцией на подступах к Западному Мосулу.

    Как передает Report, об этом сообщил командующий операцией по освобождению города от террористической группировки ИГИЛ Абдель Амир Йаралла.

    "Подразделения федеральной полиции освободили сегодня утром деревню Эль-Азба, расположенную между Мосулом и Багдадом, и деревню Эль-Лазака на пути из Хамам-эль-Алиля в Мосул", - приводит его слова телеканал Al Sumaria.

    Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале кампании по освобождению от ИГИЛ Западного Мосула, где проживают до 750 тыс. мирных жителей.

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