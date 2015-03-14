Иракские шииты надеются взять Тикрит за неделю

Bakı. 14 mart. REPORT.AZ/ Иранские проправительственные силы ведут ожесточенные бои с боевиками "Исламского государства" в Тикрите, родном городе Саддама Хусейна.

Командир одной из шиитских добровольческих частей, которая пытается окружить город, рассказал Би-би-си, что боевики "Исламского государства" все еще контролируют около 70% центра Тикрита, отмечает Report.

По его словам, проправительственные силы собираются полностью занять город в течение недели, даже если придется вести бои за каждую улицу.

Корреспондент Би-би-си в Ираке передает, что если боевики потерпят поражение в сердце суннитских регионов Ирака, это станет тяжелым психологическим ударом для "ИГ".