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    Иракские ополченцы освободили от боевиков ИГИЛ аэропорт у Талль-Афара

    Аэропорт на протяжении двух лет находился под контролем боевиков

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Отряды шиитского ополчения отбили у боевиков террористической группировки ИГИЛ аэропорт близ иракского города Талль-Афар, расположенного к западу от Мосула.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на заявление командования ополчения.

    Рады сообщить, что после ожесточенных боев освобожден аэропорт Талль-Афара", - говорится в документе.

    Освобожденный объект на протяжении двух лет находился под контролем террористов.

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