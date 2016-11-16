Иракские ополченцы освободили от боевиков ИГИЛ аэропорт у Талль-Афара

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Отряды шиитского ополчения отбили у боевиков террористической группировки ИГИЛ аэропорт близ иракского города Талль-Афар, расположенного к западу от Мосула.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на заявление командования ополчения.

Рады сообщить, что после ожесточенных боев освобожден аэропорт Талль-Афара", - говорится в документе.

Освобожденный объект на протяжении двух лет находился под контролем террористов.