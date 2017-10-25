Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Иракские курды заявили о готовности заморозить результаты референдума и инициировать диалог с Багдадом.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, заявление об этом опубликовано на сайте администрации автономии.

“Нападения и конфронтации между силами Ирака и Пешмерги, начавшиеся 16 октября 2017 года, особенно сегодняшние столкновения, нанесли ущерб обеим сторонам, а также привели к непрерывному кровопролитию, причинению боли и социальным волнениям среди различных частей иракского общества”, — говорится в заявлении.

В числе предложений, опубликованных правительством региона — немедленное прекращение огня и всех военных операций в населенных преимущественно курдами территориях, заморозка результатов референдума и открытый диалог между Багдадом и Эрбилем на основе конституции.