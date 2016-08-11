​Иракские курды сообщили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ

Баку. 11 Августа. REPORT.AZ/ Курдские отряды ополченцев совместно с США ликвидировали экстремиста Сами Джассема Мухаммеда аль-Джабури, ответственного за проведение финансовых операций террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета безопасности иракского Курдистана.

"Совместная операция была проведена нашим главным антитеррористическим подразделением и подразделением специальных операций США близ Эль-Каима недалеко от сирийско-иракской границы", - отмечается в документе, выдержки из которого приводят в четверг западные СМИ.

В заявлении отмечается, что этот террорист отвечал за эксплуатацию природных ресурсов, в частности, газа и нефти на занимаемых ИГИЛ территориях в Ираке и Сирии.