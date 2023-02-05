Иракская разведка задержала семерых разыскиваемых террористов ИГ

Управление военной разведки Ирака объявило о задержании семерых разыскиваемых террористов "Исламского государства".
Как передает Report, согласно заявлению, которое приводит Иракское информационное агентство, силовики провели операции в нескольких города страны - Багдаде, Анбаре, Киркуке и Найнаве.
"Там были устроены плотные засады, в результате чего удалось задержать семерых боевиков, разыскиваемых судебными органами", - сообщили в управлении.
Между тем, по данным портала Shafaq News, к юго-востоку от города Тикрит на севере Ирака сработало заложенное экстремистами еще во время войны взрывное устройство. В результате погиб один ребенок, еще трое получили ранения.