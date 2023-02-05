Иракская разведка задержала семерых разыскиваемых террористов ИГ

Управление военной разведки Ирака объявило о задержании семерых разыскиваемых террористов "Исламского государства".

Управление военной разведки Ирака объявило о задержании семерых разыскиваемых террористов "Исламского государства".

Как передает Report , согласно заявлению, которое приводит Иракское информационное агентство, силовики провели операции в нескольких города страны - Багдаде, Анбаре, Киркуке и Найнаве.

"Там были устроены плотные засады, в результате чего удалось задержать семерых боевиков, разыскиваемых судебными органами", - сообщили в управлении.