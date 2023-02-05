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Иракская разведка задержала семерых разыскиваемых террористов ИГ

Иракская разведка задержала семерых разыскиваемых террористов ИГ Управление военной разведки Ирака объявило о задержании семерых разыскиваемых террористов "Исламского государства".
Другие страны
5 февраля 2023 г. 18:56
Иракская разведка задержала семерых разыскиваемых террористов ИГ

Управление военной разведки Ирака объявило о задержании семерых разыскиваемых террористов "Исламского государства".

Как передает Report, согласно заявлению, которое приводит Иракское информационное агентство, силовики провели операции в нескольких города страны - Багдаде, Анбаре, Киркуке и Найнаве.

"Там были устроены плотные засады, в результате чего удалось задержать семерых боевиков, разыскиваемых судебными органами", - сообщили в управлении.

Между тем, по данным портала Shafaq News, к юго-востоку от города Тикрит на севере Ирака сработало заложенное экстремистами еще во время войны взрывное устройство. В результате погиб один ребенок, еще трое получили ранения.

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