Иракская разведка раскрыла группу, планировавшую теракты на территории страны

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Иракская разведка раскрыла террористическую группу, которая планировала теракты на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

Согласно заявлению представителя иракской разведслужбы, ее сотрудникам "удалось раскрыть террористическую ячейку, которую сами экстремисты назвали "Атака в Рамадан". О подробностях операции разведслужб, как и о составе группы, информации пока не поступало.

В ночь с субботы на воскресенье в центре Багдада, в районе Эль-Каррада, в котором расположено большое количество ресторанов и торговых площадей, произошел двойной теракт. В результате более 200 человек погибли, сотни пострадали. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Премьер Ирака объявил в стране трехдневный траур по жертвам трагедии.