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    Иракская разведка раскрыла группу, планировавшую теракты на территории страны

    Сотрудникам разведслужб удалось раскрыть террористическую ячейку, которую сами экстремисты назвали Атака в Рамадан

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Иракская разведка раскрыла террористическую группу, которая планировала теракты на территории страны. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

    Согласно заявлению представителя иракской разведслужбы, ее сотрудникам "удалось раскрыть террористическую ячейку, которую сами экстремисты назвали "Атака в Рамадан". О подробностях операции разведслужб, как и о составе группы, информации пока не поступало.

    В ночь с субботы на воскресенье в центре Багдада, в районе Эль-Каррада, в котором расположено большое количество ресторанов и торговых площадей, произошел двойной теракт. В результате более 200 человек погибли, сотни пострадали. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

    Премьер Ирака объявил в стране трехдневный траур по жертвам трагедии.

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