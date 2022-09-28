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Иракская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Багдаде

Иракская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Багдаде Силы безопасности Ирака применили слезоточивый газ против групп протестующих в центре Багдада.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 20:33
Иракская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Багдаде

Силы безопасности Ирака применили слезоточивый газ против групп протестующих в центре Багдада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал SHAFAQ News.

По его данным, "гранаты со слезоточивым газом были использованы отрядами сил безопасности против демонстрантов у моста Республики". Отмечается, что полиция пытается не допустить участников акций протеста к "зеленой зоне" столицы, где располагаются правительственные учреждения и посольства иностранных государств.

Передовые отряды сил безопасности, находящиеся в непосредственной близости от моста Республики, отступают под натиском толпы ближе к "зеленой зоне".

Сообщается также, что после применения гранат с газом несколько человек с признаками сильного удушья были доставлены в ближайшие медучреждения.

Некоторое время назад "зеленая зона" Багдада была дважды обстреляна ракетными снарядами. В первом случае в результате бомбардировки ранения получили семь человек, в том числе офицер и два сотрудника сил безопасности.

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Версия на английском языке Police use tear gas on protestors in Iraq
Версия на азербайджанском языке İraq polisi etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib

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