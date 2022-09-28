Иракская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Багдаде

Силы безопасности Ирака применили слезоточивый газ против групп протестующих в центре Багдада.

Силы безопасности Ирака применили слезоточивый газ против групп протестующих в центре Багдада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал SHAFAQ News.

По его данным, "гранаты со слезоточивым газом были использованы отрядами сил безопасности против демонстрантов у моста Республики". Отмечается, что полиция пытается не допустить участников акций протеста к "зеленой зоне" столицы, где располагаются правительственные учреждения и посольства иностранных государств.

Передовые отряды сил безопасности, находящиеся в непосредственной близости от моста Республики, отступают под натиском толпы ближе к "зеленой зоне".

Сообщается также, что после применения гранат с газом несколько человек с признаками сильного удушья были доставлены в ближайшие медучреждения.

Некоторое время назад "зеленая зона" Багдада была дважды обстреляна ракетными снарядами. В первом случае в результате бомбардировки ранения получили семь человек, в том числе офицер и два сотрудника сил безопасности.