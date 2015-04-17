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    Иракская партия «Баас» опровергает смерть заместителя Саддама Хусейна

    Результаты ДНК-экспертизы будут в скором времени объявлены

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Представитель иракской политической партии «Баас» опроверг информацию о смерти заместителя бывшего президента Ирака Саддама Хусейна — Иззата Ибрагима ад-Дури. Об этом сообщает Reuters.

    Губернатор иракской провинции также заявил, что результаты ДНК-экспертизы будут в скором времени объявлены.

    Ранее сообщалось, что заместитель бывшего президента Ирака Саддама Хусейна - Иззат Ибрагим ад-Дури - был убит в ходе спецоперации военных на севере Ирака, передает Report со ссылкой на издание «Газета.Ru».

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