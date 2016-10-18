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    Иракская армия взяла под контроль древний Нимруд

    В городе поднят иракский флаг

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/  Иракские войска взяли под контроль древний город Нимруд, расположенный к юго-востоку от Мосула. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, иракский флаг был поднят в Нимруде. 

    Иракские военные продолжают продвигаться вперед, вытесняя группировку "Исламское государство". 

    Ранее сообщалось, что в марте прошлого года боевики ИГ уничтожили развалины древнего ассирийского города Нимруд.

    Раскопки на руинах, расположенных юго-восточнее города Мосул, ведутся с середины XIX века и принесли много важных находок. Вторжение американских войск в 2003 году привело к крупным разрушениям на месте древнего города.

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