Иракская армия взяла под контроль древний Нимруд

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Иракские войска взяли под контроль древний город Нимруд, расположенный к юго-востоку от Мосула. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, иракский флаг был поднят в Нимруде.
Иракские военные продолжают продвигаться вперед, вытесняя группировку "Исламское государство".
Ранее сообщалось, что в марте прошлого года боевики ИГ уничтожили развалины древнего ассирийского города Нимруд.
Раскопки на руинах, расположенных юго-восточнее города Мосул, ведутся с середины XIX века и принесли много важных находок. Вторжение американских войск в 2003 году привело к крупным разрушениям на месте древнего города.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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