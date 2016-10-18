Иракская армия взяла под контроль древний Нимруд

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Иракские войска взяли под контроль древний город Нимруд, расположенный к юго-востоку от Мосула. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, иракский флаг был поднят в Нимруде.

Иракские военные продолжают продвигаться вперед, вытесняя группировку "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что в марте прошлого года боевики ИГ уничтожили развалины древнего ассирийского города Нимруд.

Раскопки на руинах, расположенных юго-восточнее города Мосул, ведутся с середины XIX века и принесли много важных находок. Вторжение американских войск в 2003 году привело к крупным разрушениям на месте древнего города.