Иракская армия вступила в Киркук

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром иракская армия и "Хашди Шаби" начали операцию в регионах Хавидже и Ширкат Киркука.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, предполагается военное вмешательство официального Багдада в Киркук до "референдума" .

Отметим, что 25 сентября на севере Ирака местное правительство планирует провести референдум "о независимости". Они пытаются завлечь в это "мероприятие" и Киркук. Турция, Иран, США, Великобритания, Россия, Франция и официальный Багдад выступили против "референдума".