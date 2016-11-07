Иракская армия впервые вошла в жилые кварталы на севере Мосула

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Правительственные силы Ирака впервые с начала операции по освобождению Мосула от группировки "Исламское государство" (ИГ) вошли в северные кварталы города.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, армия взяла под контроль жилые районы Эс-Саада и Бауиза, ВВС Ирака уничтожили несколько складов с вооружением ИГ. С востока антитеррористические подразделения при поддержке бронетанковых частей продолжают продвигаться к центру города, сталкиваясь с сопротивлением экстремистов.

Как заявил агентству Reuters глава комитета безопасности в правительстве Иракского Курдистана Масрур Барзани, боевики ИГ используют беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчаткой, а также дальнобойные снаряды с отравляющими веществами, в частности, горчичным газом и хлором.