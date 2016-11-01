Иракская армия вошла в Мосул в северном и восточном направлениях

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Антитеррористические подразделения иракской армии полностью освободили от боевиков группировки "Исламское государство" район Ас-Самах на востоке Мосула, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Антитеррористические подразделения полностью освободили квартал Ас-Самах", - говорится в сообщении местного телеканала "Аль-Иракия".

Военные также освободили от боевиков ИГ квартал Кокджали на востоке Мосула, вытеснив боевиков из здания государственной телерадиокомпании.

Наряду с этим, иракские военнослужащие вошли в Мосул с северного направления, о чем сообщил телеканал As Sumaria со ссылкой на объединенное командование ВС страны.