 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иракская армия вошла в Мосул в северном и восточном направлениях

    Антитеррористические подразделения полностью освободили квартал Ас-Самах на востоке Мосула

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Антитеррористические подразделения иракской армии полностью освободили от боевиков группировки "Исламское государство" район Ас-Самах на востоке Мосула, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Антитеррористические подразделения полностью освободили квартал Ас-Самах", - говорится в сообщении местного телеканала "Аль-Иракия".

    Военные также освободили от боевиков ИГ квартал Кокджали на востоке Мосула, вытеснив боевиков из здания государственной телерадиокомпании.

    Наряду с этим, иракские военнослужащие вошли в Мосул с северного направления, о чем сообщил телеканал As Sumaria со ссылкой на объединенное командование ВС страны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi