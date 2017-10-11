Иракская армия сообщила о полном освобождении города Хавиджа от ИГИЛ

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Иракская армия сообщила о полном освобождении от боевиков ИГИЛ города Хавиджа на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на представителя вооружённых сил.

По словам военного, армия Ирака совместно с отрядами народного ополчения завершили второй этап операции по освобождению города от террористов. Он также отметил, что за время военной кампании близ Эль-Хувейджи была освобождена 161 деревня.

Отмечается, что боевики удерживали южные районы города.