​Иракская армия заявила об освобождении Фаллуджи

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Иракские правительственные войска сообщают, что после ожесточенного сражения им удалось занять город Фаллуджа и вытеснить оттуда боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее были опубликованы фотографии из центра Фаллуджи, запечатлевшие иракские государственные флаги над правительственным комплексом, с которого сняли черные знамена ИГ.

Бои за освобождение Фаллуджи продолжаются около месяца.