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    ​Иракская армия подходит к Тикриту

    Они уже вошли в город аль-Дур

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По сообщениям из Ирака, правительственные войска развивают наступление на город Тикрит, захваченный боевиками "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report со ссылкой на BBC, представители военных говорят, что они уже вошли в город аль-Дур в десяти километрах южнее Тикрита.

    Корреспондент Би-би-си рассказывает, как черные флаги ИГ вдоль дорог сменяются правительственными.

    Он рассказывает, что на улицах не видно мирных жителей, а солдаты перестреливаются с боевиками, засевшими в укрытиях.

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