Иракская армия отбила у исламистов город Алам

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/Иракские войска отбили у боевиков-исламистов город Алам, открыв путь к наступлению на близлежащий город Тикрит, сообщают власти Ирака.

По информации официальных источников, правительственные войска при поддержке шиитского ополчения вошли в Алам рано утром во вторник и вскоре установили над ним полный контроль, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Алам находится к северу от Тикрита, который контролируется джихадистами с лета прошлого года.

Наступление в районе Тикрита на сегодняшний день является крупнейшей операцией против боевиков "Исламского государства".

Боевики до сих пор контролируют обширные территории в Сирии и в Ираке, в том числе второй по величине иракский город Мосул.