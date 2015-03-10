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    Иракская армия отбила у исламистов город Алам

    Алам находится к северу от Тикрита, который контролируется джихадистами с лета прошлого года

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/Иракские войска отбили у боевиков-исламистов город Алам, открыв путь к наступлению на близлежащий город Тикрит, сообщают власти Ирака.

    По информации официальных источников, правительственные войска при поддержке шиитского ополчения вошли в Алам рано утром во вторник и вскоре установили над ним полный контроль, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Алам находится к северу от Тикрита, который контролируется джихадистами с лета прошлого года.

    Наступление в районе Тикрита на сегодняшний день является крупнейшей операцией против боевиков "Исламского государства".

    Боевики до сих пор контролируют обширные территории в Сирии и в Ираке, в том числе второй по величине иракский город Мосул.

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