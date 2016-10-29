Иракская армия освободила еще один город от боевиков ИГ

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Иракская армия освободила еще один город от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press, на этот раз силовики освободили город Шура.

Перед тем, как военные вошли в город Шура, он подвергся массированному артобстрелу и ударам с воздуха.

По словам местных военачальников, город был взят практически без боя, так как большинство террористов успели покинуть его ранее на этой неделе, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом".