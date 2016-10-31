Иракская армия освободила 11 подконтрольных ИГИЛ деревень рядом с Мосулом

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Иракская армия освободила в воскресенье 11 подконтрольных террористической группировке ИГИЛ деревень в районе города Мосул.

Как сообщает Report со ссылкой на Синьхуа, иракские военные заняли восемь деревень к юго-западу от Мосула и одну деревню на востоке от города.

Еще две деревни на северо-востоке от Мосула были взяты под контроль курдскими формированиями пешмерга.

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков террористической организации "Исламское государство", захватившей город в 2014 году, продолжается с 17 октября. В ней участвуют иракские военные, местное ополчение, курдские формирования пешмерга, а также ВВС международной коалиции во главе с США.