​Иракская армия окружает террористов ИГИЛ в районе Тикрита

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Подразделения армии Ирака начали окружение сил группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в районе Тикрита.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Telegraph.

Бои у родного города Саддама Хусейна не прекращаются второй день. За последние дни темпы наступления иракской армии в северном направлении снизились. Джихадистам удалось замедлить его с помощью мин и усилий снайперов. Наиболее ожесточенные столкновения проходят в горде Ад-Даур к югу от Тикрита.

Тем не менее, государственные войска приблизились к Тикриту с трех сторон.