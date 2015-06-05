В Ираке погибли более 200 человек

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В иракском городе Хавидже в результате нападения на мастерскую по производству бомб, принадлежащей террористической организации Daesh, погибли свыше 200 человек, сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Член комиссии по безопасности местного совета Киркука Мухаммед ал-Джубури сообщил, что коалиционные силы под руководством США нанесли удары по мастерской по производству бомб в городе Хавидже.

В результате нападения погибли более 200 человек, сотни людей пострадали, не менее 28 домов разрушены.