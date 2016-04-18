Иракца высадили из самолета за разговор по телефону по-арабски

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Экипаж самолета авиакомпании Southwest Airlines удалил с рейса Лос-Анджелес - Окленд иракского студента Хейруддина Махзуми, говорившего по телефону на арабском языке, сообщает Report со ссылкой на газету New York Times.

По данным издания, находясь в самолете, Махзуми позвонил своему дяде и начал говорить по-арабски. В ходе разговора рассказал, что посетил мероприятие с участием генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и задал ему вопрос о террористической группировке "Исламское государство".

Разговор вызвал подозрения у сидевшей рядом женщины, которая сообщила об этом экипажу. После этого к Махзуми подошел представитель авиакомпании, по словам пострадавшего, обратился к нему в грубой форме и после непродолжительного диалога вывел из самолета.

Сотрудники аэропорта обыскали Махзуми, затем его допросили три агента ФБР, не обнаружив ничего подозрительного. Махзуми смог забронировать билет на другой рейс авиакомпании Delta Air Lines и прибыл в Окленд на восемь часов позднее запланированного.

Пострадавший не собирается подавать иск против авиакомпании, но надеется получить официальные извинения от представителей авиакомпании. Сама авиакомпания не прокомментировала инцидент.