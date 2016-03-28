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    Иракца сняли с рейса из-за подозрительного СМС

    Рейс был задержан на три часа, пассажиров вывели из самолета

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Пассажира из Ирака сняли с рейса авиакомпании Easyjet из Вены в Лондон. Попутчица увидела на его телефоне послания якобы экстремистского содержания.

    Как передает Report, об этом пишет The Independent.

    Женщина сообщила о своих подозрениях персоналу. Рейс был задержан на три часа, пассажиров вывели из самолета. Сотрудники аэропорта предприняли дополнительные проверки в целях обеспечения безопасности полета.

    В итоге самолет вылетел в аэропорт назначения без подозрительного пассажира на борту. После допроса мужчину отпустили без предъявления обвинений.

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