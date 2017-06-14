Ирак выступил против блокады Катара

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер аль Абаде заявил, что выступает против изоляции Катара со стороны арабских стран, передает Report со ссылкой на на Reuters.

"Ирак выступает против изоляции Катара со стороны Саудовской Аравии и других арабских соседей в Персидском заливе, поскольку это вредит обычным гражданам", - заявил премьер.

Хайдер аль-Абаде должен отправиться в Саудовскую Аравию в среду для переговоров с королем Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом.

Премьер Ирака заявил, что будет просить о разъяснении от Саудовской Аравии об обвинениях, которые выдвигают против Катара.

"Блокада не влияет на режимы, блокада приносит страдания людям", - резюмировал премьер.