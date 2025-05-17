Ирак выделит средства на восстановление Газы и Ливана

Ирак выделит по $20 млн на восстановление сектора Газа и Ливана.

Ирак выделит по $20 млн на восстановление сектора Газа и Ливана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе открытия 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящего в иракской столице Багдаде.

"Мы объявляем о 18 инициативах для активизации совместной арабской работы. Ирак выделит $20 млн для восстановления Газы и столько же - для восстановления Ливана", - сказал он

Отметим, первый саммит ЛАГ состоялся 4 марта этого года в столице Египта (Каир), он был внеочередным, на нем обсуждалась ситуация в секторе Газа.