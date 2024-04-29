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Ирак впервые за 30 лет развернул военные базы на границе с Турцией

Ирак впервые за 30 лет развернул военные базы на границе с Турцией Пограничная служба Ирака впервые за последние 30 лет развернула военные базы на границе с Турцией.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 10:18
Ирак впервые за 30 лет развернул военные базы на границе с Турцией

Пограничная служба Ирака впервые за последние 30 лет развернула военные базы на границе с Турцией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство İHA со ссылкой на иракскую прессу.

В частности, две военные базы развернуты в селе Кишани района Захо на границе с Турцией.

На протяжении последний трех десятков лет Ирак не имел военных баз в приграничных с Турцией районах. Данный шаг предпринят в рамках усилий по развитию сотрудничества между Анкарой и Багдадом в вопросе обеспечения безопасности границ.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 апреля посетил Ирак. Это был первый визит президента Турции в Ирак спустя 12 лет.

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Версия на английском языке Iraq establishes military base on border with Türkiye after 30 years
Версия на азербайджанском языке İraq 30 ildən sonra ilk dəfə Türkiyə ilə sərhəddə hərbi baza yaradıb

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