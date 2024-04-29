Ирак впервые за 30 лет развернул военные базы на границе с Турцией

Пограничная служба Ирака впервые за последние 30 лет развернула военные базы на границе с Турцией.

Пограничная служба Ирака впервые за последние 30 лет развернула военные базы на границе с Турцией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство İHA со ссылкой на иракскую прессу.

В частности, две военные базы развернуты в селе Кишани района Захо на границе с Турцией.

На протяжении последний трех десятков лет Ирак не имел военных баз в приграничных с Турцией районах. Данный шаг предпринят в рамках усилий по развитию сотрудничества между Анкарой и Багдадом в вопросе обеспечения безопасности границ.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 апреля посетил Ирак. Это был первый визит президента Турции в Ирак спустя 12 лет.