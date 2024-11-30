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Ирак усиливает меры безопасности на границе с Сирией

Ирак усиливает меры безопасности на границе с Сирией Ирак усиливает меры безопасности на границе с Сирией на фоне эскалации конфликта в этой стране.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 13:49
Ирак усиливает меры безопасности на границе с Сирией

Ирак усиливает меры безопасности на границе с Сирией на фоне эскалации конфликта в этой стране.

Как передает Report, об этом заявил командующий пограничными войсками Ирака Мухаммед Абдулвахаб ас-Суайди информагентству INA.

"Мы провели работы по укреплению границы с Сирией и разместили там лучшие подразделения. Наши рубежи находятся в безопасности, вероятность их нарушения исключена", - подчеркнул ас-Суайди.

Ранее министр обороны Ирака Сабит Аббаси также заверил, что иракская армия готова защитить границы и воздушное пространство страны от любых угроз.

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