Ирак усиливает меры безопасности на границе с Сирией

Ирак усиливает меры безопасности на границе с Сирией на фоне эскалации конфликта в этой стране.

Ирак усиливает меры безопасности на границе с Сирией на фоне эскалации конфликта в этой стране.

Как передает Report, об этом заявил командующий пограничными войсками Ирака Мухаммед Абдулвахаб ас-Суайди информагентству INA.

"Мы провели работы по укреплению границы с Сирией и разместили там лучшие подразделения. Наши рубежи находятся в безопасности, вероятность их нарушения исключена", - подчеркнул ас-Суайди.

Ранее министр обороны Ирака Сабит Аббаси также заверил, что иракская армия готова защитить границы и воздушное пространство страны от любых угроз.