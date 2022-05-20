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Ирак столкнулся с нехваткой электроэнергии из-за снижения поставок газа из Ирана

Ирак столкнулся с нехваткой электроэнергии из-за снижения поставок газа из Ирана Ирак столкнулся с нехваткой электроэнергии из-за сокращения Ираном поставок природного газа.
Другие страны
20 мая 2022 г. 22:21
Ирак столкнулся с нехваткой электроэнергии из-за снижения поставок газа из Ирана

Ирак столкнулся с нехваткой электроэнергии из-за сокращения Ираном поставок природного газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил портал Shafaq News, ссылаясь на источник в министерстве электроэнергетики Ирака.

По его данным, ведомство было вынуждено ограничить подачу электричества в некоторые иракские провинции. "Снижение объема поставок иранского газа в Ирак в течение последних 24 часов привело к сокращению производственной мощности генерирующих (электричество) установок и уменьшению (количества) часов подачи электроэнергии в Багдаде и ряде других провинций", - отметил источник.

В настоящее время Ирак сильно зависит от поставок электроэнергии, а также топлива для своих электростанций из Ирана, ежедневно импортируя до 50 млн куб. м природного газа. Иран периодически снижает или полностью приостанавливает экспорт из-за внутреннего дефицита или невыполнения Багдадом финансовых обязательств. Так, по заявлению главы Национальной иранской газовой компании Маджида Чегини, долг иракской стороны перед Ираном за поставки газа составляет около 1,6 млрд долларов США.

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