Ирак сократил экспорт нефти до 3,3 млн баррелей в сутки

С 27 августа Ирак сократил экспорт нефти до 3,3 миллиона баррелей в сутки в соответствии с решениями альянса ОПЕК+.

С 27 августа Ирак сократил экспорт нефти до 3,3 миллиона баррелей в сутки в соответствии с решениями альянса ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства нефти Ирака

"В соответствии с обязательствами Ирака перед группой ОПЕК+ и в результате недавнего визита генерального секретаря ОПЕК в Багдад, мы подтверждаем, что экспорт нефти был сокращен до 3,3 миллиона баррелей в сутки с 27 августа 2024 года", - говорится в официальном заявлении.

Министерство отметило, что "помимо снижения внутреннего потребления, это сокращение экспорта будет продолжаться в ближайшие месяцы для соблюдения установленной квоты и компенсации дополнительных объемов нефти, добытых ранее".

Кроме того, как уточнили в министерстве, "Ирак согласовал с другими семью странами ОПЕК+ продление дополнительного сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день до конца ноября 2024 года. С 1 декабря 2024 года планируется постепенный возврат к прежнему уровню добычи до ноября 2025 года, с возможностью пересмотра этих мер при необходимости".