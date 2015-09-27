​Ирак просит иностранных солдат уйти из страны

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Вместо американских или чьих-либо солдат Ираку нужны вооружение, разведывательные данные и тренировка солдат.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Ирака Ибрагим Аль-Джафари.

Будучи в Нью-Йорке, министр Аль-Джафари сделал следующее заявление:

"Ирак никого не просил присылать солдат, которые будут сражаться на нашей земле вместо иракцев. Что Ираку нужно, так это воздушная поддержка, вооружение и экипировка, разведывательные данные, но никак не наземные войска и военные базы США или какой-либо другой страны", - добавил министр иностранных дел Ирака.