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    ​Ирак просит иностранных солдат уйти из страны

    Ирак никого не просил присылать солдат

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Вместо американских или чьих-либо солдат Ираку нужны вооружение, разведывательные данные и тренировка солдат.

    Как передает Report, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Ирака Ибрагим Аль-Джафари.

    Будучи в Нью-Йорке, министр Аль-Джафари сделал следующее заявление:

    "Ирак никого не просил присылать солдат, которые будут сражаться на нашей земле вместо иракцев. Что Ираку нужно, так это воздушная поддержка, вооружение и экипировка, разведывательные данные, но никак не наземные войска и военные базы США или какой-либо другой страны", - добавил министр иностранных дел Ирака.

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