Ирак продает нефть по цене 21-25 долларов при бюджете сверстанном из расчета в 45 долларов за баррель

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Ирак продает нефть по цене в два раза ниже, чем было запланировано при верстке бюджета на 2016 год. Об этом в четверг заявил глава минфина этой арабской страны Хошияр Зибари, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Доходы, которые мы получаем от продажи нефти, очень ограничены", - сказал он, подчеркнув при этом, что стоимость иракского барреля в настоящее время составляет от 21 до 25 долларов, в то время как в бюджет были заложены 45 долларов. Однако даже при запланированной цене Минфин предполагал дефицит в размере 24,1 трлн. иракских динаров (20 млрд. долларов). "Это будет чрезвычайно трудный для нас год, - констатировал Зибари. - Прогнозы показывают дальнейшее падение цен".

При этом он сравнил текущий финансовый кризис с терроризирующей страну группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее в четверг с более оптимистичными комментариями выступил министр нефти Ирака Адель Абдель Махди. "До настоящего момента спрос на нашу продукцию выше, чем предложение, даже несмотря на то, что Иран снова вернулся на рынок", - заявил он. При этом министр отметил, что власти страны планируют повысить уровень добычи на 400 тыс. баррелей в день до 4 млн.