Ирак принял военные меры для недопущения атак с его территории

Багдад принял ряд мер для недопущения использования своего сухопутного и воздушного пространства в военных целях.

Багдад принял ряд мер для недопущения использования своего сухопутного и воздушного пространства в военных целях.

Как передает Report , об этом "Известиям" сообщил советник премьер-министра республики по политическим вопросам Фади Аш-Шамри.

"Ирак ясно заявлял о своем неприятии любых попыток использовать его сухопутное или воздушное пространство в военных целях, поскольку это расширит конфликт, и чтобы подтвердить эту позицию, Багдад принял ряд военных мер", — рассказал чиновник.

По его словам, правительству ранее удавалось в некоторой степени удерживать страну от скатывания в военный конфликт.

"Иракское правительство подтверждают свою твердую приверженность дипломатическому подходу для сдерживания растущей эскалации в регионе и решительно осуждает нападения, совершаемые израильским оккупантом против беззащитного гражданского населения в Газе и Ливане", — отметил советник премьера.

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена призвала иракского премьера Мухаммеда ас-Судани предотвратить нанесение Ираном удара по Израилю с его территории, иначе еврейское государство совершит ответную атаку на Ирак.