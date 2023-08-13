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Ирак принял решение о разблокировке Telegram

Ирак принял решение о разблокировке Telegram Иракские власти снимут запрет на работу мессенджера Telegram 13 августа, сообщило Министерство телекоммуникаций страны.
Другие страны
13 августа 2023 г. 00:17
Ирак принял решение о разблокировке Telegram

Иракские власти снимут запрет на работу мессенджера Telegram 13 августа.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило Министерство телекоммуникаций страны.

Мессенджер был заблокирован в этом месяце по соображениям нацбезопасности.

Решение о разблокировке принято после того, как "компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, допустившие утечку данных граждан", приводит Reuters выдержку из заявления министерства.

Некоторые каналы мессенджера содержат большие объемы персональных данных, включая имена, адреса и семейные связи иракцев.

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Версия на азербайджанском языке İraqda teleqramın fəaliyyəti bərpa edilir

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