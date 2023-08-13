Ирак принял решение о разблокировке Telegram

Иракские власти снимут запрет на работу мессенджера Telegram 13 августа.
Как передает
Мессенджер был заблокирован в этом месяце по соображениям нацбезопасности.
Решение о разблокировке принято после того, как "компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, допустившие утечку данных граждан", приводит Reuters выдержку из заявления министерства.
Некоторые каналы мессенджера содержат большие объемы персональных данных, включая имена, адреса и семейные связи иракцев.