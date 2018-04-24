Ирак при поддержке коалиции США ударил по объекту ИГ в Сирии

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ ВВС Ирака при поддержке коалиции нанесли удар по объекту террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель коалиции во главе с США Райан Диллон.

"На этой неделе ВВС Ирака нанесли удар по известной нам штаб-квартире ИГ, которая использовалась для переброски боевиков ИГ. Эта сложная операция планировалась и осуществлялась иракскими силами безопасности при поддержке коалиции", - сообщил Р.Диллон.