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    Ирак при поддержке коалиции США ударил по объекту ИГ в Сирии

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ ВВС Ирака при поддержке коалиции нанесли удар по объекту террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель коалиции во главе с США Райан Диллон.

    "На этой неделе ВВС Ирака нанесли удар по известной нам штаб-квартире ИГ, которая использовалась для переброски боевиков ИГ. Эта сложная операция планировалась и осуществлялась иракскими силами безопасности при поддержке коалиции", - сообщил Р.Диллон.

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