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Ирак предложил провести встречу глав МИД арабских стран

Ирак предложил провести встречу глав МИД арабских стран Ирак запросил созвать встречу министров иностранных дел арабских стран в связи с ситуацией в регионе.
Другие страны
18 июня 2025 г. 18:59
Ирак предложил провести встречу глав МИД арабских стран

Ирак запросил созвать встречу министров иностранных дел арабских стран в связи с ситуацией в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирака, заместитель премьер-министра Фуад Хусейн в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Бадром Абдул Ати.

Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая эскалацию ирано-израильской напряженности.

По его словам, встречу планируется провести в Стамбуле в рамках Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке İraq ərəb ölkələrinin XİN başçılarının görüşünün keçirilməsini təklif edib

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