Ирак предложил провести встречу глав МИД арабских стран

Ирак запросил созвать встречу министров иностранных дел арабских стран в связи с ситуацией в регионе.

Ирак запросил созвать встречу министров иностранных дел арабских стран в связи с ситуацией в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирака, заместитель премьер-министра Фуад Хусейн в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Бадром Абдул Ати.

Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая эскалацию ирано-израильской напряженности.

По его словам, встречу планируется провести в Стамбуле в рамках Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.