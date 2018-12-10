Ирак празднует годовщину победы над ИГ

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Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Ирак празднует первую годовщину победы над группировкой "Исламское государство" (ИГ) в этой стране, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади провозгласил победу над ИГ 9 декабря 2017 года, после трех лет борьбы с террористами.

10 декабря в Ираке объявлен выходным днем, позднее в стране пройдет минута молчания в память о погибших.

В рамках праздничных мероприятий власти планируют открыть для публики часть "зеленой зоны" Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и иностранные посольства.

Однако, как отмечается, в Ираке до сих пор действуют "спящие ячейки" ИГ, которые совершают эпизодические вылазки.

Ираку, согласно оценкам властей страны, требуется 88,2 млрд. долларов США для восстановления пострадавших районов.