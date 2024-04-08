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Ирак поставит в сектор Газа 10 млн литров топлива

Ирак поставит в сектор Газа 10 млн литров топлива Правительство Ирака объявило о намерении поставить в сектор Газа 10 млн литров топлива в качестве гуманитарной помощи.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 09:31
Ирак поставит в сектор Газа 10 млн литров топлива

Правительство Ирака объявило о намерении поставить в сектор Газа 10 млн литров топлива в качестве гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила израильская газета The Times of Israel.

Власти Ирака также заявили о готовности принимать раненных палестинцев для лечения в государственных больницах и частных медицинских центрах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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Версия на английском языке Iraq says it will send 10 million liters of fuel to Gaza, treat wounded Palestinians
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