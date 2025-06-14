Ирак попросил Иран не наносить удары по объектам США на своей территории

Ирак попросил Иран не наносить удары по американским объектам на своей территории.

Ирак попросил Иран не наносить удары по американским объектам на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил высокопоставленный представитель службы безопасности.

Соединенные Штаты направили в Ирак около 2500 военнослужащих в составе антитеррористической коалиции.

"Опасаясь оказаться втянутым в региональную эскалацию, иракское правительство попросило Тегеран не наносить удары по его территории", - сообщил агентству AFP высокопоставленный представитель иракских сил безопасности.

Источник также отмечает, что Тегеран проявил понимание к просьбе Багдада.