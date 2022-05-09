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Ирак подписал контракты с США и Францией о поставках современного оружия

Ирак подписал контракты с США и Францией о поставках современного оружия Багдад подписал контракты с Вашингтоном и Парижем о поставках в Ирак современного оружия, в том числе артиллерии.
Другие страны
9 мая 2022 г. 05:41
Ирак подписал контракты с США и Францией о поставках современного оружия

Багдад подписал контракты с Вашингтоном и Парижем о поставках в Ирак современного оружия, в том числе артиллерии.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство INA, об этом сообщило министерство обороны страны.

По словам представителя ведомства генерал-майора Абдель Ардауи, "министерство заключило контракты с Францией и Америкой на импорт современного оружия, в том числе артиллерии, которое зарекомендовало себя в недавний период в борьбе с террористическими бандами "Исламского государства".

"Государство развивает вооружение для сил безопасности, импортируя дальнобойные орудия, которые продемонстрировали свою эффективность в боях, - сказал он. - Ирак заинтересован в импорте оружия, чтобы справиться со всем, что вредит государству, и помочь силовым структурам противодействовать врагу".

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Версия на азербайджанском языке İraq ABŞ və Fransadan müasir silahlar alacaq

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