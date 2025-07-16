Ирак открывает аэропорт Мосула спустя 11 лет

Ирак открывает аэропорт Мосула спустя 11 лет

Ирак возобновил работу аэропорта в северном городе Мосуле, который был закрыт 11 лет назад на фоне атак и разрушений со стороны ИГ.

Как сообщает Report со ссылкой Aljazeera, об открытии гавани объявил премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани.

"Аэропорт станет дополнительным связующим звеном между Мосулом и другими иракскими городами и региональными пунктами назначения", — приводит слова премьера его пресс-служба.

Директор аэропорта Амар аль-Баяти в свою очередь сообщил ,что аэропорт готов принять внутренние и международные рейсы. Он добавил, что ранее аэропорт предлагал международные рейсы, в основном в Турцию и Иорданию.

Напомним, что в июне 2014 года террористы ИГ захватили второй по величине город Ирака - Мосул и провозгласив там свой "халифат".