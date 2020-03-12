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Ирак осудил обстрел военной базы Таджи

​Ирак осудил обстрел военной базы Таджи

Ирак осуждает обстрел военной базы Таджи, в ходе которого погибли трое военнослужащих коалиции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении канцелярии президента Ирака Бархама Салеха.

"Администрация президента Ирака осуждает террористическое нападение на иракскую военную базу Таджи, совершенное посредством обстрела ракетами "Катюша", и которое привело к гибели и ранению ряда инструкторов и советников сил международной коалиции, которая работает в Ираке в рамках борьбы с терроризмом по приглашению иракского правительства", - сообщила канцелярия.

В заявлении также сообщается, что иракские власти подчеркивают необходимость полного расследования произошедшего.

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