​Ирак осудил обстрел военной базы Таджи

Ирак осуждает обстрел военной базы Таджи, в ходе которого погибли трое военнослужащих коалиции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении канцелярии президента Ирака Бархама Салеха.

"Администрация президента Ирака осуждает террористическое нападение на иракскую военную базу Таджи, совершенное посредством обстрела ракетами "Катюша", и которое привело к гибели и ранению ряда инструкторов и советников сил международной коалиции, которая работает в Ираке в рамках борьбы с терроризмом по приглашению иракского правительства", - сообщила канцелярия.

В заявлении также сообщается, что иракские власти подчеркивают необходимость полного расследования произошедшего.