Ирак объявил трехдневный траур после гибели около 50 человек при пожаре близ Багдада

Ирак объявил трехдневный траур по жертвам мощного пожара в торговом центре в городе Кут к югу от Багдада, по последним данным погибли около 50 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Aljazeera, об этом заявил губернатор провинции Васит Мохаммед Джамиль аль-Майя.
"Мы потеряли около 50 человек, включая мужчин, женщин и детей в результате пожара. Местные власти начали подавать иски против владельца торгового центра, а также всех причастных. Уполномоченные органы продолжают расследование причин пожара, предварительные результаты будут объявлены общественности в течение 48 часов с соблюдением полной прозрачности", - подчеркнул он.
Полицейское командование Васита объявило о полной мобилизации сил гражданской обороны провинции для тушения пожара в гипермаркете.
По данным местных СМИ, что торговый центр, где произошел пожар, открылся всего пять дней назад.