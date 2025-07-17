Ирак объявил трехдневный траур после гибели около 50 человек при пожаре близ Багдада

Ирак объявил трехдневный траур по жертвам мощного пожара близ Багдада

Ирак объявил трехдневный траур по жертвам мощного пожара в торговом центре в городе Кут к югу от Багдада, по последним данным погибли около 50 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Aljazeera, об этом заявил губернатор провинции Васит Мохаммед Джамиль аль-Майя.

"Мы потеряли около 50 человек, включая мужчин, женщин и детей в результате пожара. Местные власти начали подавать иски против владельца торгового центра, а также всех причастных. Уполномоченные органы продолжают расследование причин пожара, предварительные результаты будут объявлены общественности в течение 48 часов с соблюдением полной прозрачности", - подчеркнул он.

Полицейское командование Васита объявило о полной мобилизации сил гражданской обороны провинции для тушения пожара в гипермаркете.

По данным местных СМИ, что торговый центр, где произошел пожар, открылся всего пять дней назад.