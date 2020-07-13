Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19

Министерство здравоохранения Ирака сообщило о рекордно высоком числе случаев выздоровления пациентов с коронавирусом за сутки с начала эпидемии, в то время как число подтвержденных случаев заражения приблизилось к 80 тысячам.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.
Так, максимальное число случаев выздоровления с начала эпидемии коронавируса составило 2 274.
В число регионов с самыми высокими показателями выздоровления вошел Багдад, который по-прежнему опережает другие провинции по темпам распространения болезни.
Общее число случаев заражения возросло до 79 735, за сутки зарегистрировано 2 229 новых случаев заражения и 100 случаев со смертельным исходом, сообщил минздрав.