Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19

За сутки максимальное число случаев выздоровления с начала эпидемии коронавируса составило 2 274

Министерство здравоохранения Ирака сообщило о рекордно высоком числе случаев выздоровления пациентов с коронавирусом за сутки с начала эпидемии, в то время как число подтвержденных случаев заражения приблизилось к 80 тысячам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

Так, максимальное число случаев выздоровления с начала эпидемии коронавируса составило 2 274.

В число регионов с самыми высокими показателями выздоровления вошел Багдад, который по-прежнему опережает другие провинции по темпам распространения болезни.

Общее число случаев заражения возросло до 79 735, за сутки зарегистрировано 2 229 новых случаев заражения и 100 случаев со смертельным исходом, сообщил минздрав.