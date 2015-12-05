Ирак обвинил Турцию в военном вторжении на свою территорию

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Как военное вторжение на свою территорию расценил Ирак ввод подразделения турецких вооруженных сил в район иракского города Мосул.

Report со ссылкой на Интерфакс отмечает, что иракские телеканалы распространили заявление МИД страны, в котором подчеркивается, что "турецкие вооруженные силы, которые вошли в район Мосула, вторглись на иракскую территорию без нашего согласия и должны немедленно ее покинуть".

В сообщении офиса иракского премьера также говорится, что "около одного батальона турецких ВС с танками и артиллерийскими орудиями" вошло на территорию Ирака без какой-либо просьбы со стороны властей страны.

СМИ сообщают, что, по заявлениям официальный турецких представителей, до батальона военнослужащих Турции при поддержке бронетанковой техники прибыли в Ирак для подготовки бойцов иракских курдов (пешмерга - ИФ), воюющих против террористической группировки "ИГИЛ".

"Турецкие солдаты достигли района Башика у города Мосула. Это является частью рутинной подготовки (курдов - ИФ). В район прибыл один батальон", - цитируют СМИ одного из турецких чиновников. При этом он отметил, что это осуществляется в рамках действий международной коалиции против ИГИЛ.