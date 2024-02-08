Ирак обвинил США в подрыве договоренностей между сторонами

Удары ВС США по восточным районам Багдада нарушают все существующие договоренности между сторонами, ответственность за это полностью лежит на международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном.
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"Мы возлагаем на американскую сторону и коалиционные силы всю ответственность за последствия этого опасного инцидента, который угрожает безопасности нашей страны и очевидным образом подрывает все договоренности, которые существуют между сторонами", - приводит его слова информационное агентство INA. Аль-Хафаджи добавил, что удар по Багдаду является "явным актом агрессии" и "нарушает суверенитет Ирака". По его мнению, атака, совершенная ВС США, будет иметь "опасные последствия для всего региона".