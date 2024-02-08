Ирак обвинил США в подрыве договоренностей между сторонами

Удары ВС США по восточным районам Багдада нарушают все существующие договоренности между сторонами, ответственность за это полностью лежит на международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

Удары ВС США по восточным районам Багдада нарушают все существующие договоренности между сторонами, ответственность за это полностью лежит на международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

Как передает Report , с таким заявлением выступил официальный представитель Объединенного оперативного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи.

"Мы возлагаем на американскую сторону и коалиционные силы всю ответственность за последствия этого опасного инцидента, который угрожает безопасности нашей страны и очевидным образом подрывает все договоренности, которые существуют между сторонами", - приводит его слова информационное агентство INA. Аль-Хафаджи добавил, что удар по Багдаду является "явным актом агрессии" и "нарушает суверенитет Ирака". По его мнению, атака, совершенная ВС США, будет иметь "опасные последствия для всего региона".