Ирак обещает прибегнуть к военным мерам, если Турция не выведет войска

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Багдад вновь призвал Анкару вывести с территории страны своих солдат, заявив, что в противном случае Ирак может прибегнуть к военным мерам для решения данной ситуации, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирака Ибрагима аль-Джафари.

"Если не будет другого решения, кроме этого (военного), то мы его применим. Если мы будем вынуждены бороться и защищать свой суверенитет и богатства страны, мы будем сражаться", — приводит агентство слова аль-Джафари, сказанные журналистам в Багдаде, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным иракских властей, 4 декабря турецкие военные и бронетехника вошли в иракскую провинцию Найнава под предлогом подготовки бойцов народных отрядов, воюющих с террористами.