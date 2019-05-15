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Ирак не позволит США использовать свою территорию против Ирана

Ирак не позволит США использовать свою территорию против Ирана

Багдад не позволит Вашингтону использовать территорию республики для военных действий против Ирана. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади, комментируя недавнее обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном.

"Ирак - суверенная страна. Конечно, мы не позволим использовать свою территорию", - сказал он.

Он выразил надежду, что ничего не случится. "Мы не хотим новой разрушительной войны в регионе", - подчеркнул дипломат.

По его словам, визит госсекретаря США Майкла Помпео в Багдад на прошлой неделе был заранее согласован. 

"Ирак дал понять, что мы хотим быть частью решения проблемы, а не частью проблемы", - указал он, добавив, что Багдад использует свои крепкие связи как с Тегераном, так и с Вашингтоном для того, чтобы снизить напряженность.

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