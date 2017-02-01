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    Ирак не будет запрещать въезд для граждан США

    Багдад не хочет терять поддержку США в борьбе с ИГИЛ

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Ирак решил не вводить запрет на въезд для граждан США в ответ на аналогичный шаг со стороны Вашингтона.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади.

    По словам главы иракского парламента, Багдад не хочет терять поддержку США в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.

    США предоставляют поддержку в воздухе и на земле для иракских военный, которые воюют с боевиками ИГИЛ.

    Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о миграционной политике, который запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

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