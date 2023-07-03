Ирак направил запрос в ОИС для проведения заседания из-за акции сожжения Корана в Швеции

Ирак предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) провести в Багдаде экстренное заседание на высоком уровне для обсуждения вопроса продолжения акций по осквернению Корана.

Ирак предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) провести в Багдаде экстренное заседание на высоком уровне для обсуждения вопроса продолжения акций по осквернению Корана.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед Аль-Саххаф в Twitter.

"Ирак направил официальный запрос в генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества, подтверждающий желание иракского правительства провести в Багдаде экстренное совещание на высоком уровне для обсуждения вопроса, связанного с осквернением и сжиганием экземпляра священного Корана в Швеции", - отметил представитель МИД Ирака.