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Ирак направил запрос в ОИС для проведения заседания из-за акции сожжения Корана в Швеции

Ирак направил запрос в ОИС для проведения заседания из-за акции сожжения Корана в Швеции Ирак предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) провести в Багдаде экстренное заседание на высоком уровне для обсуждения вопроса продолжения акций по осквернению Корана.
Другие страны
3 июля 2023 г. 17:26
Ирак направил запрос в ОИС для проведения заседания из-за акции сожжения Корана в Швеции

Ирак предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) провести в Багдаде экстренное заседание на высоком уровне для обсуждения вопроса продолжения акций по осквернению Корана.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед Аль-Саххаф в Twitter.

"Ирак направил официальный запрос в генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества, подтверждающий желание иракского правительства провести в Багдаде экстренное совещание на высоком уровне для обсуждения вопроса, связанного с осквернением и сжиганием экземпляра священного Корана в Швеции", - отметил представитель МИД Ирака.

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