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    ​Ирак нанес авиаудары по позициям ИГИЛ с помощью F-16

    Поставки военных самолетов в Ирак продолжатся

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ ВВС Ирака провели первую воздушную операцию против группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), используя истребители американского производтсва F-16.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель Пентагона Питер Кук.

    «Мы довольны тем, что иракские военно-воздушные силы успешно применили самолеты наиболее продвинутой технологии в международной кампании по уничтожению ИГИЛ», — сказал он.

    По его словам, поставки военных самолетов в Ирак продолжатся.

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